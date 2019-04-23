Kadın kaymakamın koltuğuna minik kız oturdu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gelenek yine bozulmadı, minikler makam koltuklarında yerini aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık makamına Tek İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Elif Örentaş oturdu. Minik Elif bir süreliğine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan'dan makamı devraldı. Kaymakam Elif Örentaş, ilk olarak Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı'yı arayarak okulların durumunu, sınıf kapasitesinin fazla olduğunu ve bu nedenle de okulların çoğaltılması talimatını verdi. Minik Kaymakam daha sonra Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i arayarak bütün okullar için ‘Beceri Atölyesi' istedi.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan sonrasında ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şu sözlerle kutladı:

“Başta ilçemiz Gölbaşı'ndaki, ülkemizdeki ve dünyadaki bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Büyük Atatürk'ün armağan ettiği, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu güzel bayramı en güzel şekilde yaşamalarını istiyoruz. Onlara mutluluk ve sağlık diliyorum.”