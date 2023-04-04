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Kadın Oyunları Festivali Yenimahalle'de

Ankara Yenimahalle Belediyesi, dünyanın ilk kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali’nin Ankara ayağındaki ilk oyununa ev sahipliği yaptı.

Ankara Yenimahalle Belediyesi, dünyanın ilk kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali'nin Ankara ayağındaki ilk oyununa ev sahipliği yaptı.


Erdi Işık'ın yazdığı ve Nergis Öztürk'ün başarıyla oynadığı Düğün Şarkıcısı isimli oyun; Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde Başkentli tiyatro severlerle buluştu. Bir zamanlar popüler olan BBG yarışmalarına şarkıcı olma hayaliyle katılanların gerçekte yaşadıklarını konu edinen oyun, Yenimahalle seyircisinden tam not aldı.

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