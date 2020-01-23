Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali sona erdi. Çankaya, festival boyunca 2 bin 163 sanatseveri kadın yönetmenlerin filmleri ile buluşturdu.

Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali, 22 Ocak'ta Yönetmen Dilek Kaya'nın "Kazım" adlı filminin gösterimi ile sona erdi. Çankaya Belediyesi, festival boyunca 2 bin 163 sanatseveri sinema gösterimleri ve atölye çalışmalarında buluşturdu. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen festival boyunca sinema ile ilgili 2 panel, 5 atölye çalışması Çankayalıları konuk etti. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesinin kadın yönetmenlerin seslerini filmleriyle duyurabilmeleri amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği festivalde yönetmen Biket İlhan da “Meral Okay Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

18-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen festivalde birbirinden değerli 22 film sinema severlerle buluşurken, senaryo yazımından görüntü yönetimine kadar tam gün süren 5 film atölyesinde her yaştan 312 sinemasever eğitim aldı.