Kadın sporcular boccenin merkezinde buluştu

Bocce sporunun Türkiye'deki merkezi olan Kahramankazan, Türkiye Kadınlar ve Genç Kadınlar Raffa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Şampiyonada farklı illerden gelen 60'a yakın kadın sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Kadınlar ve Genç Kadınlar Raffa Şampiyonası, Kahramankazan'da başladı. Kahramankazan Belediyesi Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış törenine Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile farklı illerden gelen 60'a yakın kadın sporcu ve kulüp temsilcileri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programa Kahramankazanlı sporseverler de yoğun ilgi gösterdi. Bocce sporunun bir kategorisi olan raffada kadın sporcular iki gün boyunca mücadele edecek. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, tüm sporculara şampiyonada başarılar dileyerek, kendilerini Kahramankazan'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kahramankazan'ın bocce sporunun Türkiye'deki merkezi olduğunu belirten Ertürk, Bocce Milli Takımı'nın bel kemiğini de Kahramankazan Belediyespor Bocce takımının oluşturduğunu ifade etti.

Başkan seçildiği 2004 yılı öncesinde Kazan köyü olarak anılan Kahramankazan'ın geride kalan 15 yılda tüm alanlarda büyük bir değişim ve gelişim geçirdiğini belirten Ertürk, ilçelerinin Ankara'nın metropol ilçeleri arasına girmeyi başardığını, hatta Avrupa'dan da takip edilen bir ilçe haline geldiğini kaydetti. Spor alanında da önemli bir gelişim kaydettiklerini ifade eden Ertürk, “2004 öncesinde kepçe oyuklarında yüzmeye çalışan, tarlalarda misket oynayan gençlerimiz artık uluslararası standartlarda spor salonlarında, futbol sahalarında, yüzme havuzlarında ve spor komplekslerinde spor yapıyor. Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. 53 bine yakın nüfusumuz olmasına karşın spor kulübümüzde bin 500'e yakın lisanslı, 5 bine yakın da aktif sporcumuz bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve destekleri ile ilçemiz spor alanında da makus talihini yendi. Bocce sporunun ise Türkiye'deki merkeziyiz. Türkiye'deki ilk bocce salonu içinde bulunduğumuz salondur. Ayrıca Türk Milli Takımı'nın da bel kemiğini Kahramankazan Belediyespor Bocce Takımı oluşturuyor” dedi.