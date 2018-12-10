Kadın yazarlar aynı haftada buluştu

Geçtiğimiz tiyatro sezonlarında ‘Shakespeare Oyunları Haftası', ‘Anton Çehov Oyunları Haftası' ve ‘Tek Kişilik Oyunlar Haftası' etkinlikleri düzenleyen Devlet Tiyatroları yeni sezonda ise yeni bir haftaya perde açıyor.

Türkiye genelindeki sahnelerde sergilenen kadın yazarların oyunları 11-15 Aralık tarihleri arasında Ankara'da seyirci ile buluşuyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosundan “Bir Peri Masalı (Radyum Kızları)”, Bursa Devlet Tiyatrosundan “Barbara'nın Doğumu”, Diyarbakır Devlet Tiyatrosundan “Gül'e Ağıt”, Antalya Devlet Tiyatrosundan “Zümrüdüanka” ve birçok eser Devlet Tiyatrolarının düzenleyeceği Dördüncü Ankara Buluşmasının seyirlik oyunları arasında yer alıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Dördüncü Ankara Buluşmasıyla ilgili olarak “Bu sezon çok farklı konseptte bir repertuvar oluşturmaya çalıştık. Bu kapsamda Türk kadın yazarlarımızın Devlet Tiyatrolarında ilk kez oynanan eserlerini kadın yönetmenlerimiz sahneye taşıyor” dedi.

Kurt, söz konusu çalışmanın Tükiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Mart'ta ana hatları açıklanan Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde kadınların eğitimlerine katkı sağlamak amacını da içerdiğini dile getirdi.

8 Farklı Oyun 47 Temsil Sanatseverleri Bekliyor

Devlet Tiyatrolarında geçtiğimiz yıllarda başlayan oyun haftaları yeni sezonda da “Kadın Yazarlar Haftası” ile devam edecek.

Birbirinden iddialı yeni oyunlarla sezona başlayan Devlet Tiyatroları tüm sahnelerindeki kadın yazarların oyunlarını aynı hafta içerisinde seyirci ile buluşturacak.

İstanbul, Bursa, Konya, Diyarbakır, Sivas, Antalya, Erzurum ve Trabzon Devlet Tiyatroları yapımı kapalı gişe oynayan 8 farklı oyun 47 temsille “Kadın Yazarlar Haftası” süresince Ankara'da sahnelenecek.

Kardelen Kasaplar'ın yazdığı ve Laçin Ceylan'ın yönettiği İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı “Bir Peri Masalı (Radyum Kızları)” Stüdyo Sahnede seyirci karşısına çıkarken, Duygu Ergun'un yazdığı ve Ece Okay'ın yönettiği Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Barbara'nın Doğumu” Küçük Tiyatro'da perde açacak.

Tiyatroseverlere keyifli bir hafta yaşatacak etkinlik süresince, 75. Yıl Sahnesinde Zehra İpşiroğlu'nun yazdığı ve Ayşen İnci'nin yönettiği Sivas Devlet Tiyatrosu yapımı “Lena, Leyla ve Diğerleri”, Akün Sahnesinde Elif Solak'ın yazdığı ve Ezgi Yentürk'ün yönettiği Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı “Zümrüdüanka”, Altındağ Tiyatrosunda Ceren Olpak ve Gülsüm Çiçekçi'nin yazdığı ve Defne Yalnız'ın yönettiği Konya Devlet Tiyatrosu yapımı “Gün Anneme Gebe-Nefes”, Cüneyt Gökçer Sahnesinde Deniz Altun'un yazdığı ve Ebru Nil Aydın'ın yönettiği Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı “Gül'e Ağıt”, Oda Tiyatrosunda Filiz Adıgüzel'in yazdığı ve Kader Gözpınar'ın yönettiği Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı “Ufak Bir Hata”, Şinasi Sahnesinde ise Dilan Demirel'in yazdığı ve Ebru Kara'nın yönettiği Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı “İkinci El Cinayet” isimli oyunlar sahnelenecek.