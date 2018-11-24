Bakanlığının “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Bakan Selçuk, farkındalık çalışmaları kapsamında 81 ilde çeşitli etkinliklerin yapıldığını, er ve erbaşlara kadına şiddetle mücadele eğitimi verildiğini açıkladı.

Bakan Selçuk, Birleşmiş Milletler'in 2015 yılından beri yürüttüğü "Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında Galata Kulesi'nin turuncuya büründüğünü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de 25 Kasım tarihinden itibaren turuncu aydınlatma ile görselleneceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile de işbirliğine gittiklerini vurgulayan Bakan Selçuk, 25 Kasım haftası; cuma hutbesinde ‘kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesi' konusunun ülke genelinde ele alınacağını kaydetti.

Bakan Selçuk, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, bakanlıkların resmi internet sitelerinin açılış sayfalarının, günün anlam ve önemine dikkat çekmek için hazırlanan görselle açıldığını ifade etti.

Tren ve garlarda "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” afişleri yer alacak

Farkındalık çalışmaları kapsamında, TCDD ile birlikte hareket ettiklerini söyleyen Bakan Selçuk, Devlet Demiryolları ile yapılan işbirliği ile tren ve garlarda "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" afişlerinin yer alacağını vurguladı.

Bakan Selçuk, "Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen müsabakalarda sporcularımız ‘Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' yazılı pankartlar ile sahaya çıkıyor" dedi.

81 ilde de, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığı artırmaya yönelik toplantılar düzenleyeceklerini belirten Bakan Selçuk, Kapadokya'da kadına şiddete karşı sıfır tolerans pankartları açarak pek çok balonunun havalandığını ifade etti.

Bakan Selçuk, Amasya Belediyesi ile birlikte organize ettikleri etkinlik kapsamında da tarihi şehrin, güne özel turuncu ışıklandırmayla aydınlatıldığını, AVM ve kent merkezlerine kurulan stantlarla farkındalık çalışmaları gerçekleştirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 25 Kasım kamu spotunun da, hafta boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösterildiğini söyleyen Selçuk, bu kapsamlı çalışmalar ile toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bakan Selçuk; "Kadına karşı şiddetle mücadelede, toplumun tüm dinamiklerini ‘Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' ilkemiz çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılım sağlamaya ve destek vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kaydetti.