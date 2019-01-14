Kadınlar diksiyon kurusunu tamamlayıp sertifika aldı

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi'ndeki diksiyon kursunu başarıyla tamamlayan kadınlar MEB onaylı sertifika aldı.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde açılan kurslar, bölge halkı tarafından büyük ilgi görüyor. Son zamanlarda iyice yaygınlaşan diksiyon kursunda ise yüzlerce kadın sertifika almaya hak kazandı. Güzel ve etkili konuşma için kurslara yoğun ilgi gösteren hanımlar, aldıkları eğitimlerle güzel bir Türkçe konuşuyor. Kadınlara yönelik spordan sanata, eğitimden kültüre birçok alanda hizmet veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, yaptığı çalışmalarla sosyal belediyecilikte adından sıkça söz ettiriyor. Hayata geçirilen projelerle her yıl binlerce kadına mutlu bir yaşam sunulan hanım evlerinde çok sayıda farklı kursta eğitim veriliyor. Aldıkları eğitimlerle hem MEB onaylı sertifika hem de meslek sahibi olan kadınlar iş hayatına atılarak ev ekonomisine de katkı sunuyor.