Kadınlar KEÇMEK'te üretip kazanç sağlıyor

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) kursiyerlerini ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kursiyerleri ziyaret ederek çeşitli denetimlerde bulundu. Kursiyerlerin taleplerini dinleyen Altınok, KEÇMEK'te öğrendikleri sayesinde üretim yapan ve ev ekonomilerine katkı sağlayan birçok kadının bulunduğunu söyledi. Buradaki denetimlerinin ardından değerlendirme yapan Başkan Altınok, “El emeği göz nuru ürünlerin üretildiği ve öğretildiği kurs merkezlerimizi gezmeye devam ediyoruz. Bademlik Zümrüt Yaşam Alanı'mızda, Bağlum'da ve Atapark'ta KEÇMEK eğitmenlerimizle ve kursiyerlerimizle bir araya gelerek kurs merkezlerimizin çalışmalarını inceledik. Birbirinden farklı branşlarda uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslarımız sayesinde vatandaşlarımız mesleki ve hobi amaçlı olarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar” dedi.