Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın ilk finalisti Sırbistan

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Sırbistan, İtalya’yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Sırbistan, İtalya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Ankara Arena'da oynanan mücadelede Sırbistan, 25-22, 25-21, 21-25 ve 25-20 setlerle İtalya karşısında üstünlük sağlayarak finale yükselen ilk takım oldu.
Salon: Ankara Arena
Hakemler: Ivaylo Ivanov, Agneiezska Michilic
Sırbistan: Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)
İtalya: Sorokaite, Folie, Egounu, Sylla, Chirichella, Malinov, Orro, Danesi, Fahr, Nwakalor, Bosetti, Parrocchiale, De Gennaro (L), (Enweonwu)
Setler: 25-22, 25-21, 21-25, 25-20
Süre: 1 Saat 42 dakika (24, 25, 25, 28)