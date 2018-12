Kadir Canpolat FETÖ'den sonra PKK'nın da ölüm listesinde çıktı

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Osmanlı Ocakları Basın Danışmanı Muhammed Yavaş, terör örgütü üyelerine ait olduğu anlaşılan ev baskınında ölü ele geçirilen teröristin üzerindeki infaz listesinde 'Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat' notunun çıktığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Osmanlı kültürünü ve medeniyetini yaşamak ve yaşatmak amaçlı kurulan federasyonumuzun Genel Başkanı Kadir Canpolat, milli ve yerli çalışmaları nedeniyle başta FETÖ, şimdi de PKK/KCK'nın hedefindedir. Batman'da emniyet güçleri tarafından gerçekleşen ev baskınında teslim olmayan ve çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı teröristin üzerinde bir infaz listesi çıktı. Listenin 4. sırasında ise Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat olduğu anlaşıldı. Notu değerlendiren birimler Ankara TEM'e bilgi verdi ve Canpolat konu ile alakalı bilgilendirildi. Bölgede AK Parti'den sonra barışa ve kardeşliğe ayrım yapmadan hizmetlerde bulunan ve HDP'nin kışkırtıcı faaliyetleri karşısında ciddi birlik duruşu gösteren Osmanlı Ocakları ve Genel Başkanı terör örgütlerinin uzun zamandır hedefleri halinde. Her geçen gün kan kaybeden örgüt, bölgede etkisinin yok olmasına sebep olan her şeyi hedef alıyor. HDP'den başka hiçbir kurum ve kuruluşa tahammülü olmayan bu zorba ve vahşi bölücü gruplar, yerli, milli ve barışa katkı sağlayacak olan kurum ve şahısları hedef alıyor. Öldürülen teröristin üzerinden çıkan not ilk değildir. Daha önce Batman, Muş, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çeşitli illerde bulunan Osmanlı Ocakları yöneticilerine emniyet güçleri tarafından yapılan tebliğ ve ikazlar, Osmanlı Ocakları ve kurucusu Kadir Canpolat'ın hangi ölçülerde hedefte olduğunu bizlere göstermiştir.”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “FETÖ'den sonra PKK'nın da hedefi olmaktan onur duyuyoruz. Ankara Terörle Mücadele Müdürlüğünün daveti üzerine bilgi edindim. Ocağımızın kamuya faydalı faaliyetlerini tüm dünyada olduğu gibi doğu bölgesinde aynı şekilde ve artarak devam ettireceğim. Bizi ölüm listelerine yazarak veya öldürerek bu kutlu davayı asla engelleyemeyecekler. Her koşulda mücadele eden ve şehit olan asker ve polis kardeşlerimiz var. Ne mutlu bize ki onlara hasımlık yapanlar bizi de aynı kategoride görüyor. Firavunun okları Musa'yı gösterir” dedi.