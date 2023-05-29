Kadir Canpolat'tan Erdoğan'a tebrik, muhalefete mesaj: “Artık yerli ve milli olun”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı tebrik etti. Ayrıca muhalefete seslenen Canpolat, “Artık yerli ve milli olun” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın, yüzde 52.16 oy oranı ile yeniden seçilmesi sonrasında, tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı tebrik etti.

“Erdoğan tarihi bir zafere daha imza atmıştır”

Türkiye'nin büyük bir olgunluk içinde demokrasi şöleniyle sandığa giderek tercihini Erdoğan'dan yana kullandığına dikkati çeken Kadir Canpolat, “Cumhurbaşkanımız, yüzde 52'yi aşan oyla kazanması tarihi büyük bir zafere daha imza atmıştır. Elde edilen bu zafer nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Sandık sonuçları etkilemek ve Türkiye'deki mevcut istikrar sürecini baltalamak için her türlü manipülasyon yapılmıştır ancak aziz milletimiz hepsini elleriyle yok saymıştır” dedi.

“Siyonistler hezimete uğramıştır, emperyalizm yine yenilmiştir”

Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“28 Mayıs'ta, Erdoğan ve Türkiye düşmanlığında birleşen bütün Batı ve Avrupa medyası, dünyayı sefalet ve savaşa sürükleyen tüm küresel aktörler, Türk halkının oylarıyla büyük bir hüsrana uğramıştır. Siyonistler hezimeti uğramıştır, emperyalizm yine yenilmiştir. Bu zaferden muhalefet ders çıkarmalı ve artık yerli, milli bir siyasete adım atmalıdır.”

“Canını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum”

İstanbul'un Fethi'nin 570. yılını da tebrik eden Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, şunları kaydetti:

“Bugün millet olarak iki fetih coşkusunu birlikte yaşıyoruz. Fatih Sultan Mehmed Han ve bugüne kadar bu topraklar uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve hürmetle yad ediyorum.”

“PKK ve FETÖ ile işbirliği yapmanın faturası muhalefete kesildi”

28 Mayıs'ta bütün Türkiye ve Türkiye'den medet uman bütün mazlum coğrafyanın kazandığına vurgu yapan Kadir Canpolat, muhalefet partilerine de seslendi. Kadir Canpolat, “Bugüne kadar Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin yerli ve milli muhalefetin olmayışıdır. Milletimiz, size sandıkta gereken dersi vermiştir. PKK ve FETÖ ile işbirliği yapmanın faturasını size kesmiştir. Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in Türkiye'ye yönelik sizin üzerinizden kurdukları tuzakları, oyunları umarım bu saatten sonra çok iyi anlaşılmıştır” diye konuştu.

“Artık yerli ve milli bir muhalefet bekliyoruz”

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, “Artık eski Türkiye yok ve bundan böyle eski muhalefete de yer olmayacaktır. Türkiye hepimizin ve bugünden itibaren yerli ve milli bir duruşu hep birlikte ortaya koyalım. Büyük güç ve küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye'ye, onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'a birlikte sahip çıkalım. Birlik ve beraberliğimizin korunmasına ilişkin elimizden gelen her türlü gayreti, hep birlikte gösterelim. Muhalefet kendine artık çeki düzen vermeli, yapacağı siyaseti de Türkiye'den yana yapmalıdır. Artık yerli ve milli muhalefet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.