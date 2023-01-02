Kadir Canpolat'tan Sinan Ateş için taziye mesajı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Canpolat, mesajında şunları kaydetti:

"Hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum".