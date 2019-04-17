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Kafkas derneklerinden Başkan Taşdelen'e tebrik ziyareti

Merkezi Ankara’da bulunan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) yönetimi, rekor bir oyla yeniden Çankaya Belediye Başkanlığına seçilen Alper Taşdelen’i makamında ziyaret ederek, yeni dönemde de başarılar diledi.

Merkezi Ankara'da bulunan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) yönetimi, rekor bir oyla yeniden Çankaya Belediye Başkanlığına seçilen Alper Taşdelen'i makamında ziyaret ederek, yeni dönemde de başarılar diledi.


KAFFED yönetimi, Çankaya Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Alper Taşdelen'e tebrik ziyaretinde bulundu. Derneğin Yönetim Kurulu üyeleri ve Kafkas İşadamları Derneği Genel Başkanı Yusuf Taymaz ile birlikte Başkan Taşdelen'i makamında ziyaret eden KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, yerel seçimlerde rekor bir oy alarak yeniden belediye başkanı olan Alper Taşdelen'i tebrik ederek, yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Taşdelen, daha önce olduğu gibi bundan sonra da hizmet ve proje üretirken sivil toplum kuruluşları ile ortak akıl oluşturma anlayışı çerçevesinde hareket edeceklerini ve Kafkas Dernekleri ile işbirliği içinde yeni hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

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