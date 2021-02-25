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Kahraman polise durdurmaya çalıştığı araç çarptı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli bir araç, durdurmak için önüne çıkan polise çarptı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli bir araç, durdurmak için önüne çıkan polise çarptı. Canını hiçe sayarak görevini yapan kahraman polisin çarpma sonucu havada uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Polatlı ilçesinde Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen olayda polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı. Peşinden polislerin yaya olarak koştuğu aracın önüne çıkan bir polis de aracı durdurmak istedi. Kaçan araç canını hiçe sayarak aracı durdurmaya çalışan polise çarptı. Şüpheli aracın çarptığı polis çarpmanın şiddeti ile havada takla attı. Yaşanan sıcak anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis memuru S.E., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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