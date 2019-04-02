Kahramanakazan'da anlamlı devir teslim

31 Mart Yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın Adayı Serhat Oğuz, 15 yıldır Kahramankazan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Lokman Ertürk'ten devraldı. Çiçeği burnunda Başkan Oğuz, “Lokman Ertürk'le başlayan hizmet ve yatırım destanı, önümüzdeki dönemde omuz omuza yürek yüreğe artarak devam edecek” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, 15 yıldır Kahramankazan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Lokman Ertürk'ten düzenlenen törenle teslim aldı. Kahramanakazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen devir teslim törenine, belediye meclis üyeleri, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Törende, Lokman Ertürk'ü, eşi Meral, kızı Vildan ile oğulları Mustafa ve Berat Ertürk de yalnız bırakmadı.

Duygusal anlar yaşandı

Törende Lokman Ertürk döneminde ilçede hayata geçirilen hizmet ve yatırımlara ilişkin video gösterimi yapıldı. “Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi” şarkısı eşliğinde gösterim sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı. Törene katılanların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Hakkını helal etti, helallik istedi

Başkan Ertürk, 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptıkları hizmet ve yatırımları anlatarak, Kazan Köyü olarak anılan ilçelerini marka bir kent haline getirdiklerini anlattı. Bu süreçte kendisine desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta ailesi ve belediye çalışanları olmak üzere tüm Kahramankazan halkına şükranlarını sunduğunu söyledi. Başkan Ertürk, Kahramankazan'da 15 yıl boyunca zirveye çıkarttıkları hizmet bayrağının bundan sonra Serhat Oğuz ile daha yükseğe çıkacağına inandığını söyledi. Ertürk, törene katılanlardan haklarını helal etmelerini isteyerek, kendi hakkını helal etti.

Bayrağı daha yukarı taşıyacağız

Başkan Oğuz da, 15 yıl boyunca ilçeye kazandırdığı yatırım ve hizmetlerden dolayı Başkan Ertürk'e ve ailesine teşekkür etti. Başkan Oğuz, “Kahramankazan bundan 15 yıl önce kimsenin ismini dahi bilmediği küçük bir ilçeydi. Lokman Başkanımız'la başlayan hizmet destanı sonucu bugün ismimizi duymayan kalmadı” dedi. Kahramankazan'a yapılan önemli yatırım ve hizmetlerin olduğunu belirten Oğuz, “Lokman Ertürk'le başlayan hizmet destanı, önümüzdeki dönemde omuz omuza yürek yüreğe sizlerle beraber yazmaya devam edeceğiz. Hizmet bayrağını daha yukarı taşıyacağız inşallah” diye konuştu.

Güllerle uğurlandı

Törenin ardından Lokman Ertürk vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ertürk, tören sonunda, üzerine atılan gül yaprakları eşliğinde belediye binasından ayrıldı. Başkan Oğuz ve belediye personeli, Ertürk'ü aracına hep birlikte yolcu etti.