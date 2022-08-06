Kahramankazan “1. Grup Belediye” statüsüne yükseldi

2019 yerel seçimlerinde Serhat Oğuz'un başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte hayata geçirdiği proje ve ürettiği hizmetlerle dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, belediyelerin nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişmişlik durumlarına göre hazırlanan belediye gruplandırmasında en üst seviye olarak nitelendirilen “1. Grup Belediye” statüsüne yükseldi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinin gelişmesi anlamında önemli adımlar attıklarını belirterek, “58 bin nüfuslu Kahramankazanımızda Türkiye'ye örnek olan hizmetler ürettik, nüfusu milyona yaklaşan il ve ilçelerle yarışan bir belediye olduk. Bakanlığımızca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan bu gruplandırma bu durumun kanıtı niteliğinde” dedi.

Kahramankazan Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'ne göre, Türkiye'deki tüm belediyeler arasında yapılan gruplandırmada en üst seviye olarak nitelendirilen “1. Grup Belediye” statüsüne yükseldi. Belediye Grupları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın görüşleri alınarak hazırlandı. Belediyelerin yer aldığı gruplar, belediyelerin nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre belirlendi. Nüfusa göre yapılan belirlemede, nüfusu 250.000'den fazla olan belediyeler 1. grup, nüfusu 100.001 - 250.000 arasında olan belediyeler 2. grup, nüfusu 50.001 - 100.000 arasında olan belediyeler 3. grup, nüfusu 10.001 - 50.000 arasında olan belediyeler 4. grup, nüfusu 10.000'e kadar olan belediyeler ise 5. grup olarak ayrıldı.

Gözler önüne serdi

Tebliğin 3. maddesinde, “Sanayi veya ticaret ya da turizm yönünden önem arz eden belediyeler ile ilçe merkezi olan belediyeler, mensup oldukları gruptan bir üst gruba yükseltilmiştir” ibaresi yer aldı. Bu madde, nüfusun yanı sıra belediyelerin sanayi, ticaret, turizm yönünden taşıdıkları önemin de gruplandırmada belirleyici olduğunu gösterdi. Yaklaşık 58 bun nüfusa sahip olan Kahramankazan Belediyesi'nin gruplandırmada “1. Grup Belediye” statüsüne yükseltilmesi dikkati çekti. Kahramankazan Belediyesi'nin “1. Grup Belediye” statüsüne yükseltilmesi, ilçenin son dönemde geldiği sosyal ve ekonomik gelişmişliğini gözler önüne serdi.

“Geldiğimiz noktanın kanıtı niteliğinde”

Kahramankazan Belediyesi, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimin ardından Serhat Oğuz'un başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte hayata geçirdiği proje ve ürettiği hizmetlerle Türkiye'ye örnek oldu. 58 bin nüfuslu Kahramankazan böylece, yerel yönetimler alanında milyon nüfuslu il ve ilçelerle yarışır hale geldi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, geride kalan 3,5 yıl içinde ilçelerinin gelişmesi anlamında önemli adımlar attıklarını belirterek, “58 bin nüfuslu Kahramankazanımızda Türkiye'ye örnek olan hizmetler ürettik, nüfusu milyona yaklaşan il ve ilçelerle yarışan bir belediye olduk. Bakanlığımızca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan bu gruplandırma bu durumun kanıtı niteliğinde. Kahramankazan önümüzdeki 2 yıl boyunca da hizmet destanın yazılacağı, Ankara'mızın ve Türkiye'mizin parlayan yıldızı, göz bebeği olacak. Hemşehrilerimizin bize verdiği bu emaneti hakkıyla taşımaya çalışıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz. Hangi adımı atıyorsak ilçemizin menfaati için atıyoruz” diye konuştu.