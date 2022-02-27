Kahramankazan 150 yataklı yeni hastanesiyle sağlıkta önemli bir merkez oldu

Sağlık Bakanlığı ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılan ve 21 Şubat'ta hizmete giren 150 yatak kapasiteli tam teşekküllü Kahramankazan Devlet Hastanesi, ilçeyi sağlık alanında önemli bir merkez haline getirdi.

Sağlık Bakanlığı ve Kahramankazan Belediyesi ortaklığı ile açılan hastane ilçede önemli bir sağlık merkezi konumuna geldi. Farklı branşlarda 45 polikliniğin bulunduğu hastanede yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, diyaliz servisleri ve palyatif bakım üniteleri yer alıyor. İlçeye kazandırılan tam teşekküllü 150 yatak kapasiteli devlet hastanesi 21 Şubat'ta kapılarını hizmete açtı.

Yaklaşık 33 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan hastane, 52 bin metrekarelik de açık alana sahip. Hasta odalarının tek ve çift kişilik olarak projelendirildiği hastane, modern mimari yapısıyla dikkati çekiyor. Son teknoloji tıbbi cihazların kullanıldığı hastanede ayrıca otopark ile açık ve kapalı alanlar da yer alıyor. Farklı branşlarda 45 polikliniğin bulunduğu hastane, birçok alanda geniş sağlık hizmeti sunuyor. Hastanede farklı branşlarda poliklinikler yer alıyor. Hastanede ayrıca, 6 yataklı 1. seviye yoğun bakım, 9 yataklı 2. seviye yoğun bakım, 4 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi bulunuyor. 7 ameliyathane salonuna sahip olan hastanede, 10 üniteli diyaliz servisi ile 7 yataklı palyatif bakım ünitesi yer alıyor. 150 yatak kapasitesine sahip olan hastanede bu odalar tek ve çift kişilik olarak tasarlandı. Yapım ve donatım çalışmaları tamamlanan Kahramankazan Devlet Hastanesi 21 Şubat'ta hizmete girerek, hasta kabulüne başladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hastanede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Oğuz'a AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve yetkililer de eşlik etti. Başkan Oğuz hastaneye tedavi olmak için gelen vatandaşlarla da sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Önemli bir sağlık merkezi”

Kahramankazan'daki mevcut devlet hastanesinin yaklaşık 58 bin nüfusa sahip olan ilçelerinde ihtiyaca cevap vermekte zaman zaman zorlandığını ifade eden Oğuz, “Yeni hastanemizle birlikte ilçemiz sağlık alanında çok önemli bir hizmete ve değere kavuştu. Kahramankazan'ımızın modern bir hastaneye kavuşmuş olmasından dolayı mutluyuz. Bu hastane yalnızca ilçemiz için değil, çevre ilçelere de hizmet verecek önemli bir sağlık merkezi. Böylesine bir eserin ilçemize kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Kahramankazanımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.