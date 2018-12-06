Kahramankazan AB toplantısına ev sahipliği yapacak

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla uluslararası arenada ses getiren Kahramankazan Belediyesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) sürecine ilişkin önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. 21. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı, 10-11 Aralık tarihlerinde Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

2016 ve 2017'de Avrupa Konseyi tarafından “12 Yıldız Şehri” unvanına, son olarak da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisince verilen ve Avrupa'nın en prestijli ödülleri arasında gösterilen “Avrupa Diploması”na layık görülen Kahramankazan Belediyesi, Türkiye'nin AB sürecine ilişkin önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 21. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı, Kahramankazan'da gerçekleştirilecek. “Türkiye-AB İlişkileri, Son Gelişmeler ve Yerel Yönetimlerin Etkisi” ile “Avrupa'da Sığınmacı Krizi ve Uyum” konularının masaya yatırılacağı toplantıya AB üyesi ülkelerden çok sayıda yabancı temsilci, akademisyenler, STK temsilcileri ve belediye başkanları katılacak. Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile gerçekleştirilen toplantı, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün katılımcılar onuruna vereceği akşam yemeği ile başlayacak. Toplantı kapsamında karşılıklı fikir alışverişi ve tematik toplantılar düzenlenecek. Toplantının ardından yabancı temsilciler için Kahramankazan ve Ankara'da şehir turu programı düzenlenecek. Yabancı temsilciler Kahramankazan ve Ankara'yı tanıma fırsatı bulacak.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Türkiye Ulusal Heyet Üyesi de olan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AB ile ilişkiler açısından son derece önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefi doğrultusunda var gücüyle çalıştığını ifade eden Ertürk, “Bu toplantı, muasır medeniyet hedefimiz ve AB ile ilişkiler açısından oldukça önemli bir yer tutuyor. Toplantı sonunda oldukça önemli faydalar elde edeceğimizi umuyorum” dedi.