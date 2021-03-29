Kahramankazan Belediye Başkanı acı, tatlı tüm anlarında vatandaşın yanında

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla iç içe oluyor. Başkan Oğuz, düğün ve cenazeler başta olmak üzere tüm acı ve tatlı günlerinde vatandaşları yalnız bırakmıyor. Katıldığı düğün, nişan, sünnet gibi etkinliklerde vatandaşların mutluluğunu paylaşan Oğuz, cenazelerde ise vatandaşların üzüntüsüne ortak oluyor. Oğuz ilçedeki hasta ve bakıma muhtaç vatandaşları da bir an olsun yalnız bırakmıyor. Gerçekleştirdiği ziyaretlerle hastalara geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Oğuz, yeni doğan bebekler için ailelere eşiyle birlikte göz aydınlığı ziyaretleri gerçekleştiriyor.

“Atalarımızın da dediği gibi cenazede gözyaşı, düğünde halay başı”

Başkan Oğuz, 57 bin nüfuslu Kahramankazan'da yaşayan tüm vatandaşlarla birlikte büyük bir aile olduklarını belirterek, “Belediye Başkanı seçildiğim günden bu yana ailemizin tüm fertleriyle sürekli iç içeyiz. Vatandaşlarımızı acı ve tatlı günleri başta olmak üzere hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Sevinçler paylaşıldıkça artar, hüzünler ise paylaşıldıkça azalır. Buradan hareketle vatandaşlarımızla güzel bir ilişki kurduk. Gittiğimiz evlerde, girdiğimiz ortamlarda sıcak ve samimi şekilde karşılanıyoruz. Bu bizim en büyük mutluluğumuz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin selamlarını iletiyoruz. Atalarımızın da dediği gibi cenazede gözyaşı, düğünde halay başı olmak anlayışını benimseyerek çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.