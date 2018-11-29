Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk acılı babayı teselli etti

Ankara'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden anne Menekşe Ülkeroğlu ve oğlu Sedat Ülkeroğlu, son yolculuklarına uğurlandı.

Ankara'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden anne Menekşe Ülkeroğlu ve oğlu Sedat Ülkeroğlu, son yolculuklarına uğurlandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, kazadan sağ kurtulan baba Aziz Ülekroğlu'nu teselli etti. Ankara Çevre Yolu'nda önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne Menekşe Ülkeroğlu ile oğlu Sedat Ülkeroğlu, Kahramankazan'da toprağa verildi. Kayı Mahallesi Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına kazadan sağ kurtulan baba Aziz Ülkeroğlu, büyük oğlu Engin Ülkeroğlu , akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de acılı aileyi yalnız bırakmadı. Ülkeroğlu ailesi burada taziyeleri kabul etti. Anne ve oğlu kılınan cenaze namazının ardından Kahramankazan Mezarlığı'na defnedildi.