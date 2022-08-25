Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz: “Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 Milli sporcuya ulaşmak”

Futbol, voleybol, bocce, güreş ve halter branşlarında yaz spor okullarına katılan 7-16 yaş arası toplam 450 öğrenci, tişört, şort ve çoraptan oluşan lisanslı formalarını Belediye Başkanı Serhat Oğuz'dan aldı. Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Öğrencilerin isteğini de kırmayan Başkan Oğuz, onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hedef 100 milli sporcu

Bin 200 lisanslı sporcusu bulunan Kahramankazan Belediyesi'nin neredeyse her branşta takımı olduğunu hatırlatan Başkan Oğuz, Kulüp tarihi boyunca 77 olan milli sporcu sayısını, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 sporcuya çıkarmak olduğunu belirtti. Başkan Oğuz, “Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 milli sporcuya ulaşmak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın hedef gösterdiği 2023 Türkiye'si için her yönüyle hazır bir ilçe olmak için çok çalışıyoruz. Bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçmıyoruz” dedi.

'Çocuklar gülsün ki dünya güzelleşsin' diyen Başkan Serhat Oğuz, “Verdiğimiz hediyenin maddi karşılığı çok büyük olmayabilir ancak küçükte olsa bir tebessüm yüzlerinde beliriyorsa bu bize yeter. Bugün yaptığımız kelebek etkisi oluşturmak. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın sağlıklı şartlarda sporlarını yapması ve eğitimlerini tamamlaması için çok güzel bir ortam hazırladık. Hocalarımız, antrenörlerimiz de özveriyle çalıştı ve fedakarlıkları da takdire şayan. Gerek bizlerin gerekse kadrolarımızın en büyük gayreti çocuklarımızın mutlu olması içindir. İşin sonunda onlara güzel bir gelecek ve yaşanabilir bir şehir bırakabilirsek ne mutlu bizlere” dedi.