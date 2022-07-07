Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, minik sporculara spor malzemesi hediye etti

Spor malzemelerini Oğuz'un elinden alan çocukların neşeleri görülmeye değerdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye tarafından farklı branşlarda düzenlenen ve ilçe genelinde 7-15 yaş aralığındaki çocukların yoğun ilgi gösterdiği yaz spor okullarının malzeme dağıtım törenine katıldı. Burada yaz spor okulu öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Oğuz, sporculara malzemelerini dağıttı. Spor malzemelerini alan çocukların neşeleri görülmeye değerdi.

Bedensel ve zihinsel gelişime katkı

Başkan Oğuz, okulların tatil olmasıyla birlikte başlattıkları yaz spor okullarına, ilçede yaşayan miniklerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Kurslarımızla çocuklarımızın hem bedensel, hem zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatı. Her şey yavrularımız için. Spor yaparken kullanacakları malzemeleri onlara dağıtmaktan ve onlarla bir arada olmaktan oldukça mutluyum” diye konuştu.

“7'den 70'e sporcu bir ilçeyiz”

Kahramankazan'ın 54 bine yakın nüfusa sahip olmasına karşın, belediye spor kulübünde 12 farklı branşta bin 500 lisanlı, 5 bine yakın da aktif sporcunun bulunduğunun altını çizen Başkan Serhat Oğuz, “Uluslararası standartlarda modern spor tesislerimizle 7'den 70'e sporcu bir ilçeyiz” dedi.