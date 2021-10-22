Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz: "Sahipsiz değiller bize emanetler"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Sokaklarda ve doğada yaşayan dostlarımız Kahramankazan'da sahipsiz değiller, bizlere emanetler" dedi.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, doğada, cadde ve sokaklarda yaşayan sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem ve su bırakıyor. Ekipler ayrıca ilçedeki lokanta ve fırınlardan topladıkları ekmekler ile belediye yemekhanesinden artan yemekleri de hayvanlara götürüyor. Mama dağıtımı sırasında sokak hayvanlarının sağlık

kontrollerini de yapan ekipler, gerekli gördüklerinde tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

“Sahipsiz değiller, bize emanetler”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Sokaklarda ve doğada yaşayan dostlarımız Kahramankazan'da sahipsiz değiller, bizlere emanetler. Allah'ın bize emaneti olan can dostlarımıza karşı son derece duyarlı davranıyoruz. Aynı dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Gerekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için gayret gösteriyoruz” dedi.