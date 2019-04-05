İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un ilk durağı ilkokul oldu

Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini bir ilkokula yaptı.

Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini bir ilkokula yaptı. Öğretmen olan Oğuz burada öğrencilerle sohbet ederek, onlara kitap hediye etti.


Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini ilçedeki Gazi İlkokulu'na yaptı. Ziyaret esnasında Okul Müdürü Muzaffer Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Oğuz, burada öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti. Öğrencilerle şakalaşarak derslerinin nasıl gittiğini soran Oğuz, öğrencilerle de tek tek ilgilendi. Oğuz, oğlu Fatih Bayram'ın da öğrenim gördüğü okuldaki öğrencilere kitap hediye etti. Ayrıca okulda düzenlenen kitap imza etkinliğine katılan Oğuz, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle fotoğraf da çektirdi.


Oğuz, ilçede 21 yıl boyunca öğretmenlik, okul müdürlüğü ve son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlerinde bulunduğunu belirterek, "Kahramankazan'ımızın ve ülkemizin geleceği olan yavrularımız, gençlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Öğrenci dostu, çocuk dostu bir ilçe olacağız. Tüm uygulama ve hizmetlerimiz onlar düşünülerek hayata geçirilecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.