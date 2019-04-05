Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un ilk durağı ilkokul oldu

Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini bir ilkokula yaptı. Öğretmen olan Oğuz burada öğrencilerle sohbet ederek, onlara kitap hediye etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini ilçedeki Gazi İlkokulu'na yaptı. Ziyaret esnasında Okul Müdürü Muzaffer Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Oğuz, burada öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti. Öğrencilerle şakalaşarak derslerinin nasıl gittiğini soran Oğuz, öğrencilerle de tek tek ilgilendi. Oğuz, oğlu Fatih Bayram'ın da öğrenim gördüğü okuldaki öğrencilere kitap hediye etti. Ayrıca okulda düzenlenen kitap imza etkinliğine katılan Oğuz, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle fotoğraf da çektirdi.

Oğuz, ilçede 21 yıl boyunca öğretmenlik, okul müdürlüğü ve son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlerinde bulunduğunu belirterek, "Kahramankazan'ımızın ve ülkemizin geleceği olan yavrularımız, gençlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Öğrenci dostu, çocuk dostu bir ilçe olacağız. Tüm uygulama ve hizmetlerimiz onlar düşünülerek hayata geçirilecek" dedi.