Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, Manavgat'ta meydana gelen yangında mahsur kalan hayvanları kurtarırken, hayatını kaybeden can dostlarımızı ise enkazdan çıkarıyor. AFAD koordinesinde çalışmalarını sürdüren ekip, arama kurtarma ve tahliye işlemlerine de katkıda bulunuyor.

Tamamı gönüllü 30 belediye personelinden oluşan Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından bölgeye hareket etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un yolcu ettiği ekip, Manavgat'ta süren arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına katkıda bulunuyor. AFAD'ın koordinesinde sürdürülen çalışmalar doğrultusunda ekip üyeleri, belirlenen noktalarda araziyi ve yerleşim alanlarını büyük bir titizlikle tarıyor. Ekip sürdürdüğü arama kurtarma ve tahliye işlemleri sırasında mahsur kalan hayvanları kurtarırken, hayatını kaybeden can dostlarımızı ise enkazdan çıkarıyor. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evlerde arama kurtarma faaliyetlerini büyük bir özveriyle sürdüren ekip üyeleri, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların da yardımına koşuyor. Çalışmalarını AFAD koordinesinde yürüten Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Ankara'ya dönecek.

Her zaman göreve hazırız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Manavgat başta olmak üzere ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen yangınlar nedeniyle buralarda yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Tamamı gönüllü personellerimizden oluşan arama kurtarma ekibimiz burada yapılan çalışmalara katkı veriyor. Birliğimiz Türkiye'nin her köşesinde yaşanabilecek olası afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda görev alabilecek kapasitede. Gerçekleştirdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı bölgedeki tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Ülkemizde ve dünyada afet ve felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz, ancak ihtiyaç duyulması halinde Arama Kurtarma Birliğimiz yalnızca ilçemizin değil, yurdumuzun hangi köşesinde olursa olsun AFAD'ın koordinesinde göreve her zaman hazırız” diye konuştu.