Kahramankazan Belediyesi patates üreticisinin imdadına yetişti

Belediye son olarak üretimdeki artış ve pandemi dolayısıyla yaşanan talep daralması nedeniyle ilçedeki çiftçilerin elinde kalan patatesleri satın alarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacak.

Kahramankazan Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçi ve üreticilerin elinde kalan patateslerin belediyeler tarafından alınması yönünde yaptığı çağrının ardından harekete geçti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla çalışmalara başlayan ekipler, ilçedeki çiftçilerin elinde kalan patatesleri doğrudan üreticiden satın aldı. Kahramankazan Belediyesi, bu kapsamda ilk etapta yaklaşık 20 ton patates alımı gerçekleştirdi. Çiftçilerin depolarında bekleyen patatesler çürümekten kurtarılırken, üreticilerin de yüzü gülmüş oldu. Belediye üreticiden doğrudan satın aldığı patatesleri ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

Kahramankazanlı çiftçi Bekir Gönen, bir bebek büyütür gibi yetiştirdikleri patatesleri satamadıkları için kara kara düşündüklerini, ancak imdada Kahramankazan Belediyesi'nin yetiştiğini söyledi. Belediye tarafından satın alınan patateslerin kendilerini oldukça mutlu ettiğini anlatan Gönen, “Belediye Başkanımız Serhat Oğuz'a ve bakanlığımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Çiftçi Ahmet Yazal da, büyük emekler vererek yetiştirdikleri patateslerinin satılmaması durumunda büyük zarar edeceklerini ifade ederek, “Allah razı olsun başkanımızdan, bizi büyük bir mağduriyetten kurtardı” diye konuştu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da her zaman çiftçilere belediye olarak destek olduklarını belirterek, bakanlığın açıklamasının ardından patates üreticilerinin mağdur olmaması için harekete geçtiklerini söyledi. Bu yıl pandemi dolayısıyla yaşanan talep azlığı nedeniyle çiftçilerin ellerinde patateslerin kaldığını ifade eden Oğuz, belediye olarak satın aldıkları bu patatesleri ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacaklarını ifade etti.

Kahramankazan Belediyesi, 2019 ve 2020 yıllarında 2 milyon sebze fidesini yüzde 50 hibe desteğiyle çiftçilere dağıtmıştı. Belediye bu yıl da yüzde 50 hibeyle 1 milyon 100 bin sebze fidesini mayıs ayında çiftçilere dağıtacak. Böylece 3 yılda 3 milyon sebze fidesi çiftçilere dağıtılmış olacak. Belediye ayrıca, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçenin meşhur Ova Kavunu'nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum, ilaç ve ekipman desteğinde bulunmuştu. Çiftçiler kavun tohumlarını 1 milyon metrekarelik alanda toprakla buluşturmuştu.