Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçeye kent meydanı kazandırılacak

Belediye tarafından, ilçe merkezinde bulunan belediye binasının hemen önündeki yaklaşık 5 dönümlük alana Kahramankazan Kent Meydanı inşa edilecek. Kent meydanında 450 araç kapasiteli iki katlı otopark, kafeterya, mescit, abdesthane, sosyal donatı alanları ile umumi tuvaletler yer alacak. Meydan içerisinde ayrıca yazın havuz, kışın ise buz pateni pisti olarak kullanılabilecek bir kuru havuz da yer alacak.

Kent meydanı ile ilçe merkezinde uzun yıllardır yaşanan otopark eksikliği sona ererken, yaya ve araç trafiği de büyük ölçüde rahatlamış olacak. Kent meydanın inşa edileceği alan, yapılan zemin etütlerinin ardından inşaat çalışmaları için hazır hale getirildi. 1 Eylül'de elektronik ortamda EKAP üzerinden yapılacak açık ihale sonrasında yapım çalışmalarına başlanacak olan Kahramankazan kent meydanı projesinin bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve geldikleri günden bu yana verdikleri sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu vaatlerimizden bir tanesi de kent meydanı ve otopark sorunu çözmekti. Kahramankazan kent meydanı projesiyle hem kent meydanımıza hem de otoparkımıza kavuşmuş olacağız. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Yapılacak ihalenin ardından inşallah bir yıl içinde meydan çalışmalarımız tamamlanacak. Kahramankazan kent meydanımız halkımızın buluşma noktası haline gelecek. Ferah ve konforlu ortamıyla vatandaşlarımıza ve ilçemize büyük bir değer katacak” ifadelerini kullandı.