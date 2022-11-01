Kahramankazan Belediyesi zabıtasın tarafından okul kantinlerinde denetim yapıldı

Kahramankazan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince okul kantinlerinde hijyen ve öğrencilerin sağlığını tehdit edecek faktörlere yönelik denetim yapıldı.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik denetimler çerçevesinde 2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte Kahramankazan Belediyesi'ne bağlı uzman personeller eşliğinde okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Kantinlerde hijyen ve sağlık kurallarını kontrol eden zabıtalar, raflardaki ürünlerin etiket ve son kullanma tarihlerini kontrol etti. Ekipler, hijyen kurallarına uymayan ya da gördükleri aksaklıklar üzerine işletmecilere cezai işlem uyguladı.

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da okul kantinlerinde denetimlerini periyodik aralıklarla sürekli olarak yaptıklarını ifade ederek, “Geleceğimiz olan yavrularımızın sağlığını her şeyden önde tutuyoruz. Ekiplerimiz, öğrencilerimizin sağlığını tehdit edecek faktörlerin meydana gelmesini önlemek ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor” dedi.