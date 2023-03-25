Kahramankazan Belediyesinden deprem bölgesi Malatya'da iftar yemeği

Kahramankazan Belediyesinin, depremin etkilediği illerden olan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurduğu çadırlarda ilk iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirildi.

Depremin ilk gününden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramankazan Belediyesinin, Malatya Doğanşehir ilçesinde bulunan Erkenek'te kurduğu iftar çadırında afetzedeler orucunu açtı. İlk iftara Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ve Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da katıldı.

Ramazan ayı boyunca hizmet verecek olan mobil mutfak tırından vatandaşlar, hem kaplarıyla yemek alabilecek hem de iftar çadırında oturup orucunu açabilecek. Ayrıca çocuklara moral olsun diye Kahramankazan Belediyesi'nin iftarın ardından kurduğu sahnede Hacivat ve Karagöz oyunu sergilenirken patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da yapıldı. Çocuklara hediyeler verilerek yaşadıkları acı günler bir nebze de olsa unutturulmaya çalışıldı.

Kahramankazan Belediyesi'nin deprem bölgesindeki iftar ve sahurda yemek dağıtımı Ramazan ayı boyunca sürecek.