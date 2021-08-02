Kahramankazan Belediyesinden ücretsiz sünnet hizmeti

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin çocukları için sünnet şöleni düzenledi. 2 yaş ve üzerindeki erkek çocukların sünnet ettirildiği şölen kapsamında, 300 çocuk sünnet edildi. Sünnetler, Kahramankazan Belediyesi Güvençli İbrahim Çavuş Kültür Evi'nde yapıldı. Kayıtların alınmasının ardından kendilerine verilen randevu saatinde gelen çocuklar, uzman cerrah doktorlar tarafından yapılan ön muayenenin ardından sünnet edildi. 3 gün süren şölende sünnetler geleneksel ve plastik klips yöntemiyle yapıldı. Tüm çocuklara sünnet kıyafeti hediye edilirken, imkanı olmayan ailelerin ulaşımı da belediye tarafından sağlandı. Kültür Evi'nin bahçesinde çocuklar ve aileleri için çeşitli ikramlar da yer aldı. Çocuklar sünnet öncesi çocuk şarkıları eşliğinde palyaçolarla keyifli dakikalar geçirdi. Sünnet olan çocuklar için 14 Ağustos'ta Milli Egemenlik Parkı'nda eğlence düzenlenecek.

Geleneksel hale gelecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'da 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ve bu ailenin tüm fertlerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz hizmet ve uygulamalara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde ikamet eden 2 yaş ve üzeri 300 çocuğumuz için ücretsiz sünnet hizmeti verdik. Özellikle ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimize destek olmak için düzenlediğimiz sünnet şölenini geleneksel hale getireceğiz. Sünnet işlemleri pandemi tedbirlerine uygun olarak, uzman doktorlar tarafından yapıldı. Erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklarımızı ve ailelerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.