Kahramankazan Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 20 milyon TL fazla verdi

Kahramankazan Belediyesi'nin 2021 yılı tahmini bütçesinde belediyenin gelirleri giderlerinden fazla olarak gerçekleşti. Belediyenin gelirleri yaklaşık 144 milyon TL, giderleri ise yaklaşık 124 milyon TL olurken, belediye bütçesi böylece tarihinde ilk kez fazla vermiş oldu.

Kahramankazan Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısı Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldükten sonra belediyenin 2021 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Bu sırada Başkan Oğuz yönetmelik gereği meclis başkanlığını Başkanvekili Altuğ Yücelen Özcü'ye bıraktı. Mecliste AK Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarının faaliyet raporu üzerine görüşlerini bildirmesinin ardından raporun oylanmasına geçildi. Faaliyet raporu, AK Parti ve MHP'lilerin kabul, İYİ Parti'lilerin ise çekimser oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. Faaliyet raporunda Kahramankazan Belediyesi 2021 tahmini bütçesinin gelir fazlası vermesi dikkati çekti. Raporda belediyenin 2021 yılı gelirlerinin yaklaşık 144 milyon TL, giderlerinin ise yaklaşık 124 milyon TL olarak gerçekleştiği görüldü. Kahramankazan Belediyesi bütçesi böylece 2021 yılında yaklaşık 20 milyon TL'lik bir bütçe fazlası vermiş oldu.

Başkan Oğuz 2021'i sunumla anlattı

Başkan Oğuz, faaliyet raporunun oy birliğiyle kabul edilmesi sonrasında tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Oğuz, 2021 yılında yaptıkları çalışmaları meclis üyelerine anlattığı bir sunum gerçekleştirdi. Oğuz sunumunda gerçekleştirilen çalışmalar ile yapım aşamasında olan projeler hakkında bilgi verdi. Belediyelerinin 2021 yılı tahmini bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 96 olduğunu ifade eden Oğuz, bütçenin belediye tarihinde ilk kez fazla verdiğini söyledi. Belediye bütçesinin 2021'de yaklaşık 20 milyon TL fazla verdiğini anlatan Oğuz, “Bu başarı meclis üyelerimizin, mesai arkadaşlarımızın, Kahramankazan halkınındır. Gece gündüz demeden Kahramankazan için çalışıyoruz, durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.