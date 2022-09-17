Kahramankazan Emirgazi Mahallesi'nde çifte hizmet

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Emirgazi Mahallesi'ne hem doğalgaz hattı bağlantısı yapıldı hem de köy konağının temeli atıldı.

Kahramankazan'ın kırsal mahallerinden Emirgazi Mahallesi'nde çifte hizmet için düğmeye basıldı. Mahalle sakinlerinin yıllardır hayali olan köy konağı özlemi ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un kırsal bölgelerin doğalgaza kavuşması için başlattığı seferberlik çerçevesinde Emirgazi Mahallesi'ne getirilen çifte hizmet için tören düzenlendi. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 12. köyün doğalgazını başlatmış olduklarını belirtti.

39 kırsal mahalle 2024'e kadar doğalgaza kavuşacak

Emirgazi Mahallesi'nin doğalgaz hattı bağlantısı ve köy konağı temel atma törenine Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Ankara eski milletvekillerinden Hamdi Eriş, ilçe protokolü ve mahalle sakinleri katıldı. Oğuz, ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde kırsalda önüne geçmeyi hedeflediği göçü tersine çevirmek amacıyla ‘Kerpiç evler doğalgaz yakacak' sloganıyla başlattığı seferberlik çerçevesinde Kahramankazan'ın 12. mahallesi de doğalgaza kavuştu. Yıl sonuna kadar doğalgaz yakacak mahalle sayısını 20'ye çıkartmayı planlayan Kahramankazan Belediyesi, 2024'e kadar 39 kırsal mahallenin tamamında doğalgaz kullanılması için çalışmalarına devam ediyor.

"Yaşadığımız, doğduğumuz bu topraklara hizmet etmekten gurur duyuyoruz"

Başkan Oğuz, törende yaptığı konuşmada, “Köylere doğalgaz bizim için kıymetli, bizim için önemli. Köydeki nüfusun göç etmemesi için, kırsala nüfusun tekrar gelebilmesi, buradaki yoğunlukların artabilmesi, yaşam kalitesin yükseltilmesi için doğalgaz önemli. Genç nesil gelip evinde bu konforu yaşamak istiyor. Yarın Yazıbeyli, sonraki Soğulcak olacak. Bu kervan böyle devam edip gidecek. Yılsonuna kadar hedefimiz 20 köye doğal gaz, 2023'te ise bunu bütün köylere götürmek. Bu bizim hevesimiz, bu bizim heyecanımız. Yaşadığımız, doğduğumuz bu topraklara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Gittiğimiz her yerde bir eserimiz olsun istiyoruz. Kahramankazan'da 48 mahallemiz var. Hedefimiz şu; Başladığımız bu hizmet yolculuğunda dedik ki, her mahallemizde bir eserimiz olsun. Bazı mahallelerimizin doğal gazını getirdik, bazı mahallelerimizin köy içi parkelerini yaptık, bazı mahallelerimizin mezarlık işlerini yaptık, bazı mahallelerimizin köy okullarına restore ettik, bazı mahallelerimize internet götürdük, bazı mahallelerimize cami lojmanı yaptık, minaresi olmayan köylerimize minare yaptık" ifadelerini kullandı.

"Her köyde bir eserimiz olsun istiyoruz"

Oğuz, şöyle devam etti:

"Bakın küçük-büyük ama her köyde bir eserimiz olsun istiyoruz. Kahramankazan'da bir tane beton santrali kurduk. Kendi betonumuzu kendimiz üretiyoruz. Bu sayede 30 kişinin istihdamını sağladık. Belediyeye bir ekonomik yükü yok. Eksisi yok, artısı var. KazanBelnet aynı şekilde. 25-30 kardeşimize istihdam imkan sağladık. Kendi kendine dönen bir çark, bir işletme. ‘Sen holding patronu musun?' diyenler çıkıyor. Biz burada üreten belediye anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Makam koltuğunda akşama kadar oturmak, merkezi hükümetten bana kaç lira geldiyse onu harcamak yerine katma değer üreten yatırımlar peşindeyiz. Bizden en çok ne isteniyor, iş değil mi? Biz de diyoruz ki önce istihdam açalım. Sonra istihdam sağlayalım diyoruz. Bunların amacı üreten belediye, istihdam sağlayan belediye, kazanan belediye ve kazandıklarını vatandaşa hizmet olarak sunan bir belediye. Bizim amacımız, gayemiz bu değerli kardeşlerim. Bunun için çalışıyoruz."