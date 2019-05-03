Kahramankazan Ramazan'a hazır

Vatandaşlara ay boyunca ücretsiz olarak ikram edilecek iftar yemeği için kent meydanına çadırlar kurulurken, zabıta ekipleri de vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuzluğa karşı denetimlerini ay boyunca sürdürecek.

Kahramankazan Belediyesi, vatandaşların huzur içerisinde bir Ramazan ayı geçirmesi için teyakkuza geçti. Zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesinde tüm önlemlerini aldı. Zabıta ekipleri, bu kapsamda vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuzluğa karşı denetimler gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri, gidilen iş yerlerinde ruhsat, hijyen belgesi, etiket, gramaj kontrolleri, un depoları ve imalathaneleri, çalışan personellerin uygunluğu gibi kontrolleri denetliyor. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda eksiklikleri bulunan iş yerlerine cezai işlem uygulanıyor. Kahramankazan Belediyesi ayrıca vatandaşların rahat ve konforlu bir ortamda iftar yapabilmeleri için kent meydanına Ramazan çadırları kurdu. Vatandaşlar, burada iftarlarını gönül rahatlığıyla yapabilecek.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekiplerinin Ramazan ayı süresince kapsamlı bir çalışma içinde olacağını belirterek, “Ramazan ayında vatandaşlarımız fırınlara, pastanelere tatlı ve şekerleme üretimi yapılan işletmelere yoğun ilgi gösterecek. Bundan dolayı vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak olumsuzlukları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her şey vatandaşımızın sağlığı, mutluluğu ve güveni için. Ayrıca kurduğumuz iftar çadırı alanında da vatandaşlarımıza ücretsiz Ramazan ayı boyunca her gün ücretsiz olarak iftar vereceğiz” dedi.

Başkan Oğuz, "Tüm İslam alemi ve Türkiye'nin Ramazan-ı Şeriflerinin mübarek olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan ayının huzur, güven ve refah içerisinde geçmesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum” temennisinde bulundu.