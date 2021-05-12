Kahramankazan Şehitliği bayrama hazır

Kahramankazan Belediyesi, her dini ve milli bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da ilçe şehitliğini bayrama hazır hale getirdi. Şehitlerin baş ucunda dalgalanan Türk bayraklarını yenileyerek, mezarları çiçeklerle donatan belediye, şehit ailelerine bayram çikolatası ikramında bulundu.

Kahramankazan Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde Kahramankazan Şehitliği'ni bayrama hazır hale getirdi. Belediye ekipleri her dini ve milli bayram öncesinde olduğu gibi şehit mezarlarının baş ucunda dalgalanan Türk bayraklarını yenileyerek, yerlerine yenilerini göndere çekti. Ekipler, şehit mezarlarına birbirinden güzel çiçekler ekerek, mezarları çiçeklerle donattı. Ekipler ayrıca Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla şehit ailelerini ziyaret ederek, hâl hatır sorup, bayram çikolatası ikramında bulundu.

"Minnet ve saygıyla anıyoruz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, devletin ve milletin bekâsı, vatanın bölünmez bütünlüğü için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitleri her zaman rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirterek, “Düzenli olarak bakımını yaptığımız şehitliğimizi, yine her bayram öncesinde ziyaretler için hazır hale getiriyoruz. Ekiplerimiz bu bayram öncesinde de bu çalışmalarını tamamladı. Aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerine yine bayram öncesinde çikolata ikramında bulunarak, hâl hatır sorduk. Şehitlerimizin geride kalanları bizlere emanettir, aileleri bizim de ailemizdir. Onlar için ne yapsak azdır. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm Türk ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum” diye konuştu.