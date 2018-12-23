Kahramankazan Sıfır Atık Projesi'nde örnek oluyor

İsrafın önlenmesi, doğal kaynakların korunması, atığın azaltılması ve dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan Sıfır Atık Projesi'nin uygulandığı ilk ilçe belediyesi olan Kahramankazan Belediyesi, bu alanda Türkiye'ye örnek oluyor. 53 bin nüfuslu ilçede toplanan atıklar geri dönüştürülerek, gelecek nesillere daha temiz ve doğal kaynakları zengin bir Türkiye bırakılması için önemli adımlar atılıyor.

Kahramankazan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni Türkiye'de hayata geçiren ilk ilçe belediyesi olmuştu. Bu kapsamda belediye binası ve belediye ek hizmet binaları ile spor ve sosyal tesislerine özel kumbaralar yerleştirildi. Ayrıca proje kapsamında belediye binası ve ek hizmet binalarındaki yemekhanelere de ayrıştırıcı üniteler konuldu. Buna göre, tüm atıklar kağıt, plastik, cam, metal, organik ve geri dönüşmeyen atık bölmelerinden oluşan kumbaralarda toplanıyor. Mutfaklara yerleştirilen ayrıştırıcı ünitelerde ise yemek artıkları ve kullanılan organik malzemeler muhafaza altına alınıyor. Kumbaralarda toplanacak atıklar sınıflandırılarak geri dönüşüme tabi tutuldu. Organik atıklar ise solucan gübresi yapımında değerlendirildi.

Ayrıca Kahramankazan Belediyesince 2009 yılından bu yana başlatılan geri dönüşüm projeleri kapsamında elektrikli ve elektronik aletler, bitkisel atık yağlar, atık motor yağları, ambalaj atıkları ve kullanılmış piller de ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Kullanılmış ya da modası geçmiş giysi ve ayakkabılar da giysi kumbaralarında toplanıyor. Bu kapsamda belediye binası, belediye ek hizmet binaları, tesisleri ile kurum ve kuruluşlar ile ilçe geneline yüzlerce geri dönüşüm ünitesi yerleştirildi. İlçe genelinde bin adet ambalaj atığı toplama kutusu, 500 adet atık pil toplama kutusu, 50 adet atık yağ toplama bidonu, 150 adet dış mekan geri dönüşüm konteyneri, 60 adet geri dönüşüm ünitesi, 50 adet elektrikli ve elektronik atık toplama kutusu ve 50 adet giysi kumbarası yerleştirildi. Evlerinde atıklarını ayrıştıran vatandaşların talep etmesi halinde belediye ekipleri vatandaşların evlerine giderek atıklarını ücretsiz olarak da alıyor. Bu doğrultuda düzenlenen seminerlerle vatandaşların kurum ve kuruluşlarda çalışan personellerin ve öğrencilerin bilgi sahibi olması sağlanıyor.

Atıklar dönüştürüldü

Atık toplama kutu, bidon, konteyner ve ünitelerinde toplanan atıklar geri dönüşüme tabi tutuldu. Bu kapsamda 17 bin ton ambalaj atığı, 3 bin 973 kilogram atık pil, 19 bin 895 litre atık bitkisel yağ, 3 bin 191 kilogram elektrikli ve elektronik atık, 11 bin 181 adet ömrünü tamamlamış araç lastiği, 53 bin 745 litre atık motor yağı geri dönüşüme tabi tutuldu. Toplanan organik atıklardan 74 tona yakın organik solucan gübresi elde edilirken, bu gübreler park, bahçe ve seralarda kullanıldı.

Öte yandan giysi kumbaralarında toplanan giysi ve ayakkabılar ilk günkü haline getirildikten sonra yardıma muhtaç vatandaşların yüzlerini güldürürken, kullanılamayacak durumda olanlar ise yine geri dönüşüme tabi tutuldu. Bu kumbaralardan elde edilen giysi ve ayakkabılar her ay onlarca vatandaşın yüzünün gülmesini sağlarken, doğanın ve kaynakların korunmasını da sağladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'ni uygulayan ilk ilçe belediyesi olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, “2009 yılından bu yana geri dönüşüm alanında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar meyvelerini ciddi anlamda vermeye başladı. Sıfır Atık Projesi yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması değil, aynı zamanda insanlığın geleceği adına atılmış önemli bir sorumluluktur. Dünyanın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliğine ve doğal kaynak kullanımının artışına proje ile engel olabiliriz. Atıklarımızı değerlendirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabiliriz, atıkları üretime dönüştürebiliriz. Sıfır atık kültürünü önce belediyemizde daha sonra da ilçemizin genelinde yaygınlaştırdık. Geleceğimiz olan yavrularımıza ve bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz tüm atıkların dönüştürüldüğü bir ilçe haline gelebilmek” dedi.