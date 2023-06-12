Kahramankazan Türkiye'nin en büyük drift festivaline ev sahipliği yaptı

Yaklaşık 60 bin vatandaşın ve 500'e yakın modifiyeli aracın katılımıyla gerçekleştirilen drift festivali hafızalara kazınacak anlara sahne oldu. Şölen havasında geçen festivale yerli ve milli üretim olan TOGG damga vurdu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un kullandığı Togg, festival öncesi hem konvoya liderlik etti hem de pistte boy gösterdi. Vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösterdi. Ardından sahneyi birbirinden güzel modifiye edilmiş yarış arabaları aldı.

Festival'de evlenme teklifi

Seyirciler, unutulmaz anlar yaşatan gösteriler sırasında bir de evlenme teklifine şahitlik etti. Drift ve modifiye araç sürücüsü Levent Yıldırım, festivalin etkinlik alanında, modifiye araçlar arasında kız arkadaşına yaptığı evlenme teklifine izleyicilerin alkışları eşliğinde olumlu cevap aldı. Her dakikası renkli geçen festivale araç severlerin ilgisi büyük oldu. Fuar alanında ise yüzlerce modifiyeli araç halkın beğenisine sunuldu.

"Yerli ve milli gururumuz togg, festivalimize renk kattı"

İki gün boyunca keyifli anlar yaşadıklarını ifade eden Başkan Oğuz, “Bu festival artık bizim için gelenek haline geldi. Binlerce vatandaşımız gösterilere akın etti. Çok güzel gösterilere şahitlik etti. İki gün boyunca birbirinden farklı araçlar gösteriler yaptı, heyecanlı anlar yaşandı. En önemlisi yerli ve milli gururumuz Togg festivalimize renk kattı. Çok şükür ki kazasız belasız geçen bir festival oldu. Buradan tekrar vurgulamak istiyorum. Bu spor sokaklarda değil, güvenli alanlarda profesyonel pistlerde yapılmalı. Vatandaşlarımız umarım bir nefes almış, güzel iki gün geçirmişlerdir. Kahramankazan Belediyesi olarak bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.