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Kahramankazan Uzay ve Havacılık OSB alanı içerisinden geçen Ovaçayı Islah Projesi devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Ankara’ya yaptığı yatırımlarla Ankara’da mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşa içme ile kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Ankara'ya yaptığı yatırımlarla Ankara'da mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşa içme ile kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.


Başkent'te son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Ankara'nın eski ve önemli yerleşim yerlerinden biri olan Kahramankazan ilçesi, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayisinin ve milli sanayinin gelişiminde önemli bir yere sahip.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ilçeye baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın can ve mal kaybının önlenmesi için ıslah çalışmalarına devam ediyor.


Kahramankazan İlçesini taşkınlardan koruyacak olan Kahramankazan Uzay ve Havacılık OSB Alanı içerisinden geçen “Ovaçayı Islahı” işi kapsamında; 6 bin 189 m çift taraflı betonarme duvar, dere güzergâhı boyunca her iki sahilde servis yolu, 53 adet gömülü betonarme brit imalatı bulunuyor.


Çalışmalar kapsamın da 5 bin 725 m çift taraflı betonarme duvar ile korkuluk imalatının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Devam eden çalışmaların 2020 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. 71,20 Milyon TL'ye mal olacak ıslah projemiz ve buna paralel OSB'nin rekreasyon (çevre düzenlemesi, koşu ve bisiklet yolu vb.) çalışmalarının tamamlanmasıyla Kahramankazan Uzay ve Havacılık Organize Sanayi Bölgesi taşkınlardan korunacak aynı zamanda bölge bir cazibe merkezi haline dönüşecektir” dedi.

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