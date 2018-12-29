Kahramankazan zabıtasında yılbaşı teyakkuzu

Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, 2019'a sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Halkın sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Vatandaşlarımızın yeni yılı güven içinde karşılamaları amacıyla ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor” dedi.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yeni yıla sayılı günler kala, pastane ve fırınlar ile alkol ve tütün satışı yapılan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, işyerlerinin genel temizliği, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, satılan ürünlerin orijinalliği başta olmak üzere tüm konularda iş yerlerini denetliyor.

Önceliğimiz halk sağlığı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, halkın sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu söyledi. Vatandaşların yeni yılı güven içinde karşılamaları amacıyla ekiplerin denetimlerini sıklaştırdığını ifade eden Ertürk, “Yılbaşı dolayısıyla bazı işyerlerinin denetimi özel bir önem taşıyor. Denetimlerdeki amacımız yılbaşı dolayısıyla vatandaşın alışverişlerinde suiistimal gösteren kişi ve işletmeleri uyarmak ve ikaz etmek. Yaptığımız denetimlerde işletme sahiplerinden sorumlulukları konusunda daha dikkatli ve titiz olmalarını rica ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın konforu ve huzuru için tüm alanlarda elimizden geleni yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım” diye konuştu.