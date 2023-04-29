Kahramankazan'a bin 500 hayvan kapasiteli barınak

Ankara Kahramankazan'da bulunan sokak hayvanlarının rehabilite ve bakımının karşılanacağı Kahramankazan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreninde ilk beton döküldü.

Geçtiğimiz hafta reglaj ve dolgu işlemleri tamamlanan Rehabilitasyon Merkezin'in temel atma töreni Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tören öncesi yaptığı canlı yayınla barınak hakkında bilgiler veren Oğuz, ilçedeki sahipsiz hayvan probleminin de çözüleceğine vurgu yaptı. Merkez tamamlandığında 14 bin 555 arsa alanı ve 12 bin 600 metrekarelik proje alanına sahip olacak. İdari bina, ameliyathane ve kedi evi gibi alanlarla birlikte toplam bin 500 hayvan kapasitesine sahip olan barınak ayrıca halkın ziyaretine açık hizmet vererek hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlara da kolaylık sağlayacak.

Oğuz, törende yaptığı konuşmada, "Sokak hayvanlarına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bu merkezimiz, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu için gerekli olan tüm imkanları sağlayacak. Burada, yaralı, hasta ve korunmaya muhtaç hayvanlarımızın tedavileri yapılacak ve ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca, bu merkezimizde hayvan severlerimiz de gönüllü olarak hayvan sahiplenebilecekler" dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik yapılan bu tür çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Oğuz, açılış kurdelesini keserek katılımcılar ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi.