Kahramankazan'a canlı hayvan pazarı kuruluyor

Belediye, etiyle meşhur olan ilçede faaliyet gösteren hayvan yetiştiricilerinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını, modern bir ortamda alıcılarla buluşturabileceği canlı hayvan pazarı kurulması için kolları sıvadı.

Kahramankazan Belediyesi, çiftçi ve hayvan yetiştiricilerine yönelik yaptığı desteklemeleri sürdürüyor. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda etiyle meşhur olan ilçede hayvan yetiştiricilerinin yıllardan bu yana beklediği bir canlı hayvan pazarı kurulması için harekete geçti.

Yetiştiricilerle fikir alışverişi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vaatleri arasında bulunan canlı hayvan pazarının ilçeye kazandırılması için hayvan yetiştiricileri ile bir araya geldi. Oğuz burada, hayvan yetiştiricilerinin canlı hayvan pazarını uzun zamandan bu yana büyük bir sabırsızlıkla beklediğini bildiklerini belirterek, bu pazarın en kısa sürede ilçeye kazandırılmasını sağlayacaklarını ifade etti. Canlı hayvan pazarının yetiştiricilerle yapılacak istişareler sonucunda kurulacağının altını çizen Oğuz, yetiştiricilerle fikir alışverişinde bulundu. Yetiştiricilerin öneri ve isteklerini not alarak dinleyen Oğuz, pazarın yetiştiricilerin ve alıcıların konforu için her ayrıntının düşünülerek inşa edileceğini söyledi. Canlı hayvan pazarının Günbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 25 dönümlük bir alan üzerine inşa edileceğini ifade eden Oğuz, kurulum çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağını kaydetti. Sanayinin yanı sıra bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da imkanları ölçüsünde çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Oğuz, “Tarım ve hayvancılık üretim demek, hayat demek, can demek. Bunun farkındayız ve onun için daha önce olduğu gibi çiftçi ve üreticilerimize elimizden gelen desteği sonuna kadar vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Aynı çatı altında buluşturacak

Canlı hayvan pazarı sayesinde yetiştiriciler büyük emeklerle yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını, modern ve hijyenik bir ortamda alıcılarla buluşturma imkanına kavuşacak. Yetiştiricilerin yanı sıra ilçe ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak canlı hayvan pazarı, Kahramankazan'a önemli bir değer katacak. Böylece hayvan yetiştiricileri ve alıcılar aynı çatı altında buluşmuş olacak.

Tarım ve hayvancılığa dev destek

Kahramankazan Belediyesi, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında çiftçilere yüzde 50 hibe oranıyla toplamda 3 milyon 200 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi dağıtmıştı. Belediyenin bir diğer desteklemesi ise ilçenin meşhur Ova Kavunu'nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla yaptığı tohum, ilaç ve ekipman desteği olmuştu. Ankara'da bir ilke imza atan Kahramankazan Belediyesi, koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan Mobil Koyun Banyoluğu hizmetini başlatmıştı. Belediye ayrıca, pandemi nedeniyle çiftçilerin elinde kalan yaklaşık 150 ton soğan ve patatesi de satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı. Son olarak ise başvuruda bulunan tüm çiftçilere 500'er TL'lik mazot desteği vereceğini duyuran belediye, önümüzdeki günlerde bu desteklemeyi çiftçilere verecek.

Rüyamız gerçek oluyor

Hayvan yetiştiricileri de canlı hayvan pazarını yıllardan bu yana büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, projeden oldukça memnun olduklarını söyledi. Canlı hayvan pazarı kurulması kararından dolayı Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a teşekkür eden yetiştiriciler, “Bizim için adeta bir rüya olan hayvan pazarı sektör için oldukça önemli bir uygulama. Rüyamız gerçekleşeceği için çok mutluyuz. Böylece bin bir emek harcayarak yetiştirdiğimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımızı alıcılarla modern bir pazarda buluşturacağız. İlçe ekonomisine büyük katkı sunacak bu uygulama ile yetiştiricilerimizde önemli bir gelir sağlayacak. İlçedeki hayvancılığı teşvik eden bu uygulamanın hayata geçirilmesini büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.