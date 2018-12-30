Kahramankazan'da 2018'de 354 çift dünyaevine girdi

Kahramankazan'da 2018 yılında 354 çift dünyaevine girdi. Vatandaşları düğün ve cenazeleri başta olmak üzere tüm acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de 2018'de bir rekora imza atarak 100'e yakın çiftin nikâhını kıyarken, bine yakın düğün, nikâh, sünnet ve kına davetine katıldı.

Yaklaşık 52 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da 2018 yılında 354 çift dünyaevine girdi. Çiftler, Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikahlarla dünyaevine adım atarken, salona kurulan ses ve görüntü sistemiyle kıyılan nikahlar “kahramankazan.bel.tr” internet adresi üzerinden canlı izlenebildi. Böylece çiftlerin nikahlarına katılamayan yakınları da bu mutlu günlerine tanıklık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anımsatması

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi. Ertürk, kıydığı nikahlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çok çocuk" tavsiyesini çiftlere anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum” dedi.

Cenazede gözyaşı, düğünde halay başı

Başkan Ertürk ayrıca 2018'de bir rekora da imza attı. 2018'de 100'e yakın çiftin nikahını kıyan Ertürk, 2018 yılı içerisinde düğün, sünnet, kına ve nikâh davetleriyle cenazeler de vatandaşları yalnız bırakmadı. Ertürk, bine yakın davete katılarak bu mutlu günlerinde ailelerin sevinçlerine ortak oldu. Ertürk, "Gönül belediyeciliği ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belediye başkanı seçildiğim 2004'ten bu yana vatandaşlarımızı acı ve tatlı tüm anlarında yalnız bırakmıyorum. Cenazede gözyaşı, düğünde halay başı olmak gibi tarif edebileceğimiz bir çalışma alışkanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyorum” diye konuştu.