Kahramankazan'da 30 Ağustos coşkusu

Kahramankazan Belediyesi'nce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde düzenlenen “Zafer Konserleri” büyük bir coşkuya sahne oldu. Sanatçılar Merve Özbey, Duygu Kutlu ve Ömer Faruk Bostan söyledikleri şarkı ve türkülerle coşkuyu artırırken, düzenlenen havai fişek gösterisiyle Kahramankazan semalarında rengarenk görüntüler oluştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kahramankazan'da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Ankara havası coşturdu

Kahramankazan Belediyesi'nce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümüne özel olarak “Zafer Konserleri” düzenlendi. Konserler kapsamında sanatçılar Merve Özbey, Duygu Kutlu ve Ömer Faruk Bostan birer konser verdi. Kahramankazanlıların yoğun ilgi gösterdiği konserlerde seslendirilen türkü ve şarkılar zafer coşkusunu artırırken, ilçe halkı sanatçılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye meclis üyelerinin, çalınan Ankara havalarıyla oynayan vatandaşlara eşlik etmesi renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar tarafından açılan cep telefonlarının flaşları ise konsere ayrı bir hava kattı. Konserlere verilen ara sırasında Kahramankazan Belediyesi'nce belediye binasının en üst katında havai fişek gösterisi düzenlendi. İlçenin her yerinden izlenebilen gösteriyle birlikte renkli dakikalar yaşanırken, Kahramankazan'da gökyüzü rengarenk görüntülere sahne oldu.

“Ağustos zaferler ayıdır”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ağustos ayının Türk tarihi açısından oldukça önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, Büyük Taarruz'dan Malazgirt Zaferi'ne, Kıbrıs'ın Fethi'nden Çaldıran Zaferi'ne kadar 20'ye yakın zaferin bu ayda kazanıldığının altını çizdi. 30 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kazandığı Büyük Taarruz'un ve Sultan Alpaslan'ın 1071'de Anadolu'yu Türklere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin tarihimizde öne çıkan en önemli zaferlerden olduğunu söyleyen Oğuz, “Bizler bu zafer ayında bu zaferlerin coşkusunu tüm halkımızla birlikte yaşıyoruz. Bu program bu zaferleri yâd etmemiz için, unutmamız için birer vesiledir. Bu vesileyle 1071'den bu yana bu toprakların vatanımız olmasında ve vatanımız olarak kalması için şehadete yürüyen şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize minnetlerimi sunuyor, hayırlı ömürler diliyorum. Vatan sizlere minnettardır. Tüm mesele ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde sonsuza kadar bağımsız yaşama mücadelesidir. Bu mücadelemiz kıyamete kadar sürecek” diye konuştu.

Pandemi dolayısıyla buna benzer konserler düzenleyemediklerini ifade eden Oğuz, önümüzdeki süreçte Türk tarihi için önemli günlerde benzer konserleri ilçe halkıyla buluşturacaklarını kaydetti.