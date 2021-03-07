Kahramankazan'da 30 ton soğan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Bu kapsamda 30 ton soğan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, bir diğer yandan da çiftçilere ekonomik destek sağlanmış oldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirterek, ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da çiftçilere her zaman destek olduklarını söyleyen Başkan Oğuz, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin de 365 gün yanlarında olduklarını ifade etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Oğuz, “Geçtiğimiz günlerde çiftçilerimizden ellerinde kalan patatesleri satın almıştık. Şimdi de yine çiftçilerimizin mağdur olmaması için soğanlarını satın aldık. Böylece tabiri caizse bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Hem çiftçimizi mağduriyetten kurtarmış hem de ihtiyaç sahiplerimize bir nebze de olsa yardım etmiş oluyoruz” diye konuştu.