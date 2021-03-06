Kahramankazan'da 37 mahalle 'kırsal mahalle' oldu

ANKARA (İHA) – Kahramankazan Belediyesi, 37 mahalleyi ‘kırsal mahalle' kapsamına aldı.

Kahramankazan Belediyesi, Büyükşehir Yasası'nda yapılan değişiklikle daha önce mahalleye dönüştürülen köy ve beldelere yeniden “kırsal mahalle” statüsü verilmesine ilişkin düzenlemenin ardından, ilçedeki 37 mahalleyi bu kapsama aldı. Kahramankazan Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısında oy birliğiyle kabul edilen kararla ilçedeki 37 mahalle artık ‘kırsal mahalle' oldu.

Kahramankazan Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısı Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Büyükşehir Yasası'nda yapılan değişiklikle daha önce mahalleye dönüştürülen köy ve beldelere yeniden “kırsal mahalle” statüsü verilmesine ilişkin düzenlemenin ardından, ilçedeki 37 mahallenin bu statüye geçirilmesine ilişkin önerge oylandı. Önerge oy birliğiyle kabul edildi. Böylece, ilçedeki 37 mahalle artık ‘kırsal mahalle' statüsüne geçmiş oldu.

Yeni düzenlemeyle ‘kırsal mahalle' statüsü kazanan yerleşim alanlarında, mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler, emlak vergisinden muaf olacak. Düzenleme, vatandaşlara vergi muafiyeti, ücretli su kullanımında indirim gibi bazı avantajlar sağlayacak. Ayrıca, kırsal mahallelerde bina, inşaat ve imarla ilgili harçlar alınmayacak. İçme ve kullanma suyu için alınacak ücretlerde en düşük tarifenin iş yerleri için yüzde 50'sini, konutlar için yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenecek.

“Gelir kaybedeceğiz, ama vatandaşımızın yararına olacak”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, karara ilişkin olarak, “Buralardan elde ettiğimiz belediye gelirlerimizde önemli ölçüde azalmaya neden olacak olmasına karşın, vatandaşlarımıza avantaj sağlayacağı için bu kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Başkan Oğuz yasanın ilçe sınırları içerisinde kalan ‘kırsal mahalle' belirleme yetkisini ilçe belediye meclisine verdiğini belirterek şunları kaydetti:

“7 merkez mahalle ve imarı yapılan 4 mahalle hariç diğer 37 mahallemize kırsal mahalle statüsü verilmesi için başkanlık yazımızı bu ay ki meclise taşıdık. Meclis üyelerimizin oy birliği ile bu kararı aldık. Karar öncesi yaptığım açıklamada da belirttim. Bu kararla kendi gelirlerimizi azaltmış oluyoruz ama vatandaşımızın lehine olacağı için biz, bu gelirlerden vazgeçerek vatandaşımızın lehine bir karar almış olduk. Bununla ilgili özellikle sosyal medyada herkes farklı şeyler söylüyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi de muhtarlara 'böyle bir şey düşünüyorsanız başvurun' diye bir form göndermiş. Bu nedenle büyükşehir yapıyormuş gibi bir algı oluşmuş. Oysa bu yasa, bu konudaki değişikliği yapma yetkisini öncelikli olarak ilçe belediyesine veriyor. Biz de yetkimizi kullandık. Şimdi kararı büyükşehir meclisine gönderdik ve 3 ay içinde de onaylanacak. Kahramankazanımıza hayırlı olsun."