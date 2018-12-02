Kahramankazan'da anlamlı buluşma

Aile ve kadına yönelik çalışmalarıyla fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi, STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) 8'inci İstişare Grubu Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Kahramankazan Belediyesi, TÜRAP 8'inci İstişare Grubu Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, TÜRAP Genel Koordinatörü Funda Akyol ve platformun paydaşlarının yanı sıra, 38 farklı sivil toplum kuruluşunu temsilen 100'e yakın temsilci katıldı. TÜRAP'ın birim ve komisyonlarının yaptığı faaliyetlerin anlatıldığı toplantıda, demokrasi bilincinin oluşturulması ve STK'lar üzerine sunumlar yapıldı. Toplantı kapsamında ayrıca Kahramankazan Belediyesinin yaptığı faaliyetler ve ilçenin tanıtımına ilişkin sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan TÜRAP'ın bu anlamlı etkinliğine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, TÜRAP'ın Türkiye'nin sosyal ve kültürel gelişimine ciddi bir katkı yapacağına inandığını söyledi. 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde Kahramankazan'da yaşanan değişim ve gelişim hakkında bilgi veren Ertürk, ilçelerinde aile ve kadın başta olmak üzere sivil toplum örgütleri için yaptıkları çalışmaları anlattı. Medeniyetin temel unsurunun aile ve kadın olduğunu vurgulayan Ertürk, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktadaki talimatları doğrultusunda ve Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde düzenlenen birçok proje ve etkinliği Kahramankazan'da hayata geçiriyoruz. Kadın ve Aile noktasında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu toplantının yapılması için Kahramankazan'ın tercih edilmesi de bunun bir göstergesidir. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Ertürk'e plaket

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bu anlamlı toplantının anısına TÜRAP Genel Koordinatörü Akyol'a hediye takdim etti. TÜRAP da toplantının yapılmasına katkılarından ve ev sahipliği yapmalarından dolayı Başkan Ertürk'e plaket takdim etti.