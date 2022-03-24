Kahramankazan'da arıcılara yüzde 50 hibe ile arı ve kovan desteği

Türkiye'de ana arı üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı Kahramankazan'da belediye, arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere yüzde 50 hibeyle arı ve kovan desteğinde bulundu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçedeki çiftçi ve üreticilere yaptığı desteklemeleri sürdürüyor. Son olarak Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere yüzde 50 hibe ile arı ve kovan desteği verildi. Kursiyerlere ayrıca eldiven, maske gibi arıcılık malzemelerinden oluşan bir set de hediye edildi. Kursiyerlere arı ve kovanları Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle dağıtıldı.

“Yanınızdayız, yeter ki üretin”

Başkan Oğuz, Kahramankazan'ın arıcılık sektöründe hizmet veren önemli sayıda firma ve kuruluşa ev sahipliği yaptığını, Türkiye'deki ana arı üretiminin yüzde 65'inin de yine ilçelerinde yapıldığını belirterek, “Kahramankazan Türkiye'de arıcılığın başkenti. İlçemizde arıcılıkla ilgili pek çok faaliyet gerçekleştiriliyor. Bugün de bu anlamlı kursu başarıyla tamamlayan kardeşlerimizle beraberiz” dedi.

Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman üreticinin, çiftçinin yanında olduklarını ifade eden Oğuz, “Kursu başarıyla tamamlayan kardeşlerimiz de arıcılık alanında faaliyetlerde bulunacak. Bundan önce nasıl ki çiftçimize mazot desteği, yağlık ayçiçeği tohumu, fide desteği verdiysek, esnafımızın yanında olduysak, burada da arıcılıkla ilgili üretime odaklanacak, arı üreticilerimize, bal üreticilerimize Kahramankazan Belediyesi olarak yüzde 50 hibe oranıyla arı ve kovan desteği verdik. Çiftçi ve üreticilerimizin her zaman yanındayız. Siz yeter ki üretin” diye konuştu.

Arı ve kovan desteğinden faydalanan kursiyerler, Başkan Oğuz'a teşekkür ederek, Kahramankazan'ın arıcılık alanındaki potansiyeline ellerinden geldiği kadar katkıda bulunmak için çalışacaklarını söylediler.