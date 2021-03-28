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Kahramankazan'da Berat Kandili programı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Berat Kandili dolayısıyla kandillerini kutladığıvatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Berat Kandili dolayısıyla kandillerini kutladığı


vatandaşlara kandil simidi ikram etti.


Kahramankazan'da Berat Kandili idrak edildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, kandil


dolayısıyla Ulu Cami'de vatandaşlarla birlikte namaz kılıp, dua etti. Kandil dolayısıyla hatimler okunup,


şehitler için dualar edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, maske ve mesafe kurallarına


hassasiyetle uyuldu. Yatsı namazının ardından başlayan Berat Kandili programında vatandaşlar,


okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, salavatlar ve ilahileri dinledi. Programın ardından


Kahramankazan Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. Başkan Oğuz da belediye


personelleriyle birlikte vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunarak, kandillerini kutladı.

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