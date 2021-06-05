Kahramankazan'da Çevre Günü'nde Hitit Rallisi için anlamlı temizlik

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en eski yarışlarından olan ve 12 yıllık aranın ardından Temmuz ayında Kahramankazan'da 47'incisi koşulacak Hitit Rallisi için 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kahramankazan Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) ve Kahramankazan Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenecek Hitit Rallisi'nin yapılacağı Kahramankazan Güvenç Göleti'nde çevre temizliği yapıldı. Kahramankazan'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Çöpler toplandı, çıkanlar üzdü

Temmuz ayının ilk haftasında Kahramankazan Güvenç Göleti'nde gerçekleştirilecek 47'inci Hitit Rallisi için yarışma güzergahı ve gölet civarında çevre temizliği yapıldı. Etkinliğe Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Kahramankazan Kent Konseyi üyeleri ile TOSFED ve ANOK üyesi üniversite öğrencileri katıldı. Çalışmalar kapsamında ralli güzergahı ve gölet çevresindeki çöp ve atıklar toplandı. Çalışmalar kapsamında cam ve pet şişeler, alüminyum kutular, sigara izmaritleri ile çok sayıda çöp ve atık toplanarak çöp torbalarına yerleştirildi. Uzun süren çalışmalar sonucunda Güvenç Göleti temizlendi.

Hitit Rallisi Temmuz'da

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en eski yarışlarından olan ve ilk kez 1973 yılında Kahramankazan'da düzenlenmesinin ardından 2009'dan bu yana gerçekleştirilemeyen Hitit Rallisi, 12 yıllık aranın ardından yeniden doğduğu topraklara dönecek. Türk otomobil sporları açısından bir efsane olan Hitit Rallisi'nin 47' incisi, Kahramankazan Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) ve Kahramankazan Kent Konseyi iş birliğiyle 3-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başkan Oğuz'dan davet

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Dünya Çevre Günü'nde hem çevrenin korunmasına hem de ralli sporunun Türkiye'deki en önemli yarışlarından olan Hitit Rallisi'ne dikkati çekmek için bu anlamlı etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Etkinlik için emeği geçenlere teşekkür eden Oğuz, “Kahramankazan Belediyesi çevre ve doğa dostu, spor ve sporcu dostu bir belediyedir. Çevrenin korunması için belediye olarak elimizden geleni büyük bir hassasiyetle yapıyoruz. Bu anlamlı günde düzenlediğimiz bu etkinlikle de bu hassasiyete bir nebze de katkı sunabilmek büyük mutluluk. Tüm vatandaşlarımızdan çevrenin ve doğanın korunmasına özen göstermelerini rica ediyorum. Ayrıca tüm yarış tutkunlarını da 47. Hitit Rallisi için temmuz ayında Kahramankazan'a davet ediyorum” diye konuştu.