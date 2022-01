Kahramankazan'da çiftçi ve üreticilerin yüzünü güldüren desteklemelere devam ediliyor

Kahramankazan Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede çiftçi ve üreticilere yönelik yaptığı desteklemelerle dikkati çekiyor. Tüm imkanlarıyla çiftçi ve üreticilerin yanında olan Kahramankazan Belediyesi, bu kapsamda çiftçilere 3 milyon 200 bin sebze fidesi desteği, kuraklıktan etkilenen çiftçilere 500'er TL akaryakıt desteği, Ankara'da bir ilk olan Mobil Koyun Banyoluğu, çiftçinin elinde kalan yaklaşık 150 tonluk soğan ve patatesin satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gibi birçok uygulamaya imza attı.

Çiftçilere 3 milyon 200 bin sebze fidesi

Kahramankazan Belediyesi bu alandaki desteklemeleri kapsamında, çiftçi ve üreticilere geride kalan 3 yıllık süreçte yüzde 50 hibe oranıyla toplamda 3 milyon 200 bin adet sebze fidesi desteğinde bulundu. Müracaat eden çiftçilere bu doğrultuda 3 milyon 200 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi yüzde 50 hibe destekli olarak dağıtıldı. Belediyenin bu desteklemesinden faydalanan çiftçiler, aldıkları sebze fidelerini tarla, bahçe ve seralarında toprakla buluşturdu. Belediye, önümüzdeki süreçte de bu desteklemesini sürdürecek.

Akaryakıt desteği

İlçede kuraklıktan etkilenen çiftçilere akaryakıt desteklemesinde bulundu. İlçe ziraat odasına bu alanda başvuruda bulunan tüm çiftçilere 500'er TL akaryakıt desteklemesi yapıldı. Yaklaşık 1000 çiftçinin başvuruda bulunduğu destekleme kapsamında

500'er TL'lik destekleme payı çiftçilerin banka hesaplarına yatırıldı. Çiftçilere böylece, üretim maliyetlerinin önemli bir ayağını oluşturan mazot kullanımında kayda değer bir destekleme yapılmış oldu.

Köy pazarı açıldı

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki çiftçi ve üreticilerin uzun yıllardır hayali olan Kahramankazan Köy Pazarı'nı da hizmete soktu. Köy pazarında yalnızca, ilçe genelindeki çiftçi ve üreticilerin tezgah açmasına izin veriliyor. Pazarda, Kahramankazan'da üretilen domates, biber, patlıcan gibi birçok sebze ile meyve satışa sunuluyor. Pazarda yer almak isteyen çiftçi ve üreticilerden herhangi bir ücret de alınmıyor. Belediye böylece, Köy Pazarı ile üreticilerin ürünlerini aracı olmadan tüketicilerle buluşturmasını sağladı.

Canlı hayvan pazarı

İlçede, hayvan yetiştiricileri ile yapılan istişareler sonucunda kurulacak canlı hayvan pazarı önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek. Yetiştiricilerin yanı sıra ilçe ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak canlı hayvan pazarı, Kahramankazan'a önemli bir değer katacak. Böylece hayvan yetiştiricileri ve alıcılar aynı çatı altında buluşmuş olacak.

Tam 1 milyon metrekareye kavun ekildi

Kahramankazan Belediyesi, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçenin meşhur Ova Kavunu'nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum ve ilaç desteğinde bulundu. Hibe desteğinden faydalanan çiftçiler, bin dekarlık alana tohumları ekti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un girişimleri ve yapılan çalışmalar sonucu ilçenin coğrafi işaret tescilli ilk ürünü kendine has tadı, aroması ve kokusuyla bilinen kavunu oldu.

Çiftçinin elinde kalan soğan ve patatesler alındı

Kahramankazan Belediyesi, üretimdeki artış ve pandemi nedeniyle yaşanan talep azlığı dolayısıyla ilçedeki çiftçilerin elinde kalan yaklaşık 150 ton soğan ve patatesi satın alarak çiftçilerin mağdur olmasının önüne geçti. Belediye, üreticiden doğrudan satın aldığı soğan ve patatesleri ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Bu destekleme alımı ile hem çiftçilerin, hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülmüş oldu.

Koyun banyoluğu köy köy geziyor

Kahramankazan Belediyesi Ankara'da bir ilke imza atarak, hayvan yetiştiricileri için mobil koyun banyoluğu hizmetini başlattı. Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun banyoluğu, köy köy gezerek yetiştiricilerin işini kolaylaştırıyor.

Arıcılara arı ve kovan desteği

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, arıcılık ve bal üretimi sektöründe çok sayıda firmaya ev sahipliği yapan, Türkiye'de ana arı üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı Kahramankazan'daki arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere yüzde 50 hibeyle arı ve kovan desteği vereceklerini söyledi. Taleplerin toplanmasına başlanmasının ardından önümüzdeki günlerde kursiyerlere yüzde 50 hibe oranıyla verilecek arı ve kovanları dağıtılacak.

Modern tarım laboratuvarı

Kahramankazan Belediyesi, ilçede iklime uygun her türlü meyvenin yetiştirileceği bir meyve bahçesi de kurdu. 150 bin metrekare alan üzerine oluşturulan bahçede çeşitli meyve ağaçlarının fidanları toprakla buluşturuldu. Belediye ekipleri, buraya dikilen yaklaşık 5 bin fidanın meyve veren birer ağaca dönüşmesi için yoğun çaba harcıyor. İlerleyen süreçte daha da büyütmeyi hedeflediği meyve bahçesinde ilçede modern tarımın geliştirilmesine katkı sunacak eğitimler de düzenleyecek. Bir “modern tarım laboratuvarı” olarak da hizmet verecek olan bahçede, budama, aşılama ve meyve yetiştiriciliği başta olmak üzere çeşitli kurs ve eğitimler gerçekleştirilecek. Bahçeden elde edilecek meyveler belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine ikram edilecek.

Budama ve aşılama eğitimleri

Kahramankazan Beleiyesi'nce ilçede modern tarımın gelişmesi ve üretilen ürünlerden daha fazla verim alınabilmesi için çiftçi ve üreticilere yönelik meyvecilikte aşılama ve budama eğitimleri verildi. Kursiyerlere burada meyve ağaçlarında ağaç budama ve aşılama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Düzenlenen kurslara 100'e yakın kursiyer katıldı.

“Yeter ki üretin her zaman yanınızdayız”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sanayi kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “İmkanlarımız ölçüsünde yaptığımız bu desteklemeleri önümüzdeki yıllarda da artırarak sürdüreceğiz. Toprak can, toprak hayat, toprak üretim demek. Üretim olmazsa hayat durur, topraktan koparsak hayat durur. Bunun farkındayız ve onun için Kahramankazan Belediyesi olarak çiftçi ve üreticilerimize elimizden gelen desteği sonuna kadar vermeyi sürdüreceğiz. Siz yeter ki üretin biz her zaman yanınızdayız” diye konuştu.