Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı

2019'dan bu yana 3 milyon 800 bin sebze fidesini çiftçilerle buluşturan Kahramankazan Belediyesi, bu yıl da 1 milyon 200 bin sebze fidesini yüzde 50 hibe ile çiftçilere dağıttı.

Kahramankazan Belediyesi, çiftçi ve üreticilere yönelik 2019'da başlattığı sebze fidesi desteği uygulamasını bu yıl da sürdürdü. Geçtiğimiz 3 yılda 3 milyon 800 bin sebze fidesini çiftçilerle buluşturan belediye, bu yıl da çiftçi ve üreticiye yüzde 50 hibe ile 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıttı. Yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için 4 ayrı noktada fide dağıtım töreni gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi'ne fide desteğinden yararlanmak isteyen 600 çiftçi ve üretici başvurdu. Domates, salatalık, biber ve patlıcan fidelerini alan çiftçiler bu fideleri tarla, bahçe ve seralarında toprakla buluşturdu. Kahramankazan Belediyesi, böylece 2019'dan bu yana çiftçi ve üreticilere 5 milyon sebze fidesi dağıtmış oldu.

“Siz yeter ki üretin, her zaman yanınızdayız”

Salı Pazarı'nda düzenlenen fide dağıtım törenine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, belediye meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı. Başkan Oğuz burada yaptığı konuşmada, son olarak çiftçilere yüzde 75 hibe oranıyla yağlık ayçiçeği çekirdeği desteğinde bulunduklarını söyledi. 2019, 2020 ve 2021'de çiftçilere yüzde 50 hibe oranıyla 3 milyon 800 bin sebze fidesi desteği verdiklerini anımsatan Oğuz, yine bu yıl da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi daha dağıttıklarını kaydetti. Kahramankazan Belediyesi'nin her zaman çiftçi ve yetiştiricilerin yanında olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğinin altını çizen Oğuz, “Çiftçilerimiz yeter ki üretmeye devam etsin. Her zaman yanınızdayız. Siz yeter ki üretin, belediyemizin tüm imkanlarını sizler için seferber etmeye hazırız” dedi.

Milletvekili İşler de Kahramankazan Belediyesi'nin tarımsal kalkınmaya yönelik başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Başkan Oğuz'u bu çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Cumartesi günü ilçenin domatesiyle ünlü Güvenç Mahallesi'nde fide dağıtımı yapılacak.